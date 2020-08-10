Експерт нагадав, що український Майдан по суті теж програв

Білоруси під час протестів, пов'язаних із попередніми результатами виборів, не змогли прийняти свого найважчого рішення життя - почати стріляти та зважитися на збройний опір

Як передає Politeka, про це написав український військовий експерт Олексій Арестович на своїй сторінці в соцмережі.

Він наголосив, що для цього потрібно було б зважитися і на безліч складних, підлеглих головному рішень.

Зокрема, на думку експерта, необхідно було вчасно "послати" лідерів опозиції, які завжди "рятують свою *опу".

Крім того, за словами Арестовича, учасникам протесту треба було відступити в регіони і підняти повстання там, а також "розпропагандувати" армію.

"Під час повстання все вирішує вулиця і позиція армії. Нагадую, що Майдан у нас теж програв. Разом з добренькими європейськими посередниками наша опозиційна трійка любила годинами принижено вистоювати в приймальні у Януковича, підписала "угоду", згідно з якою Янукович, який розстріляв більше сотні людей,залишався президентом ще на сім місяців", - зазначив Арестович.

За словами експерта, якби Росія не почала операцію по захопленню Криму, і "наляканий" Янукович не втік би, то він би дійсно залишався на посаді до грудня 2014 року, а потім ще й міг би виграти дострокові вибори.

Втім, за словами Арестовича, Білорусь ніколи вже не буде колишньою, тому що у громадян вже є розуміння, що можна повставати і чинити опір.

"Для вільної Білорусі починається довгий етап і довга історія: арешти, кримінальне переслідування, опір в легальній площині, саботаж, страйки, відхід в підпілля, новий етап протесту на місцевих виборах - транзит від 1905 до 1917. Є ще маленька надія на диво, але з такими "... лідерами опозиції", які зрадили свій народ, її як би і немає", - зазначив Арестович.

Він також наголосив, що білорусам необхідно "далеко і надійно послати" лідерів опозиції - це головна умова успіху будь-якої революції.

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