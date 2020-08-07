Вкрадений півострів стає все більш важкою ношею для росіян

Кримчан, яким і так останнім часом живеться непросто, чекають нові труднощі

Справа в тому, що в Міністерстві фінансів Російської Федерації запропонували скоротити витрати на фінансування державних програм з соціально-економічного розвитку Криму.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ.

Вже в наступному році видатки на окупований півострів можуть зменшитися на 8,5 млрд рублів — до 76,1 млрд. А в 2022-му фінансування держпрограм впаде ще на 9,1 млрд, склавши 82,3 млрд. рублів.

Аналогічною інформацією поділився на своїй сторінці в соцмережі і блогер Մιtαuskαs.

"Хороші новини для кримських колаборантів. Скоро у них буде багато каменів з неба!",- підписав він свою публікацію.

Хорошие новости для крымских коллаборантов. Скоро у них будет много камней с неба! pic.twitter.com/tAjctLmfWH — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 6, 2020

"Країна-банкрут", "І не хило так, за 2 роки на майже 20 лярдів. Добре", "їм же головне було померти в Рашці і побільше каменів з неба", "Кадирову до 300 ярдів +200 кримських!", "Досить розцвіли вже, вистачить!", "Очікувано, що рано чи пізно, але мокші приведуть Крим у той стан, у якому він був до 1954 року", "більше каменів з неба!"– іронізують у коментарях.

Раніше ми писали, що жителі Криму скаржаться на бездіяльність влади у вирішенні питання із забезпеченням півострова водою. Вони з ностальгією згадують, як Україна через Північно-Кримський канал постачала воду з Дніпра, і просять повернути «все назад».

Ми також розповідали про те, що в Генштабі РФ відкрито заговорили про можливість застосування ядерної зброї. Силовики заявили, що скористаються ним у відповідь на погрози з боку інших країн Росії або її союзникам.

Нагадавши, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Як повідомляла Politeka, Поклонська відвідала Крим і поскаржилася на свавілля.

Також Politeka писала, що експерт розповів, чим закінчиться військова операція в Криму.