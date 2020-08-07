У Генеральному штабі Російської Федерації не виключають застосування ядерної зброї проти супротивників

Її вони обіцяють використовувати "при будь-якій ракетній атаці", передає Politeka.net з посиланням на офіційне видання Міноборони РФ.

Відзначається, що головна умова буде пов'язана з надходженням достовірної інформації про запуск балістичних ракет, які спрямовані на територію Російської Федерації або її союзників. Що ж стосується самого факту старту, то його зафіксує система попередження про ракетний напад, однак можливості визначити тип їх оснащення, ядерні вони чи ні, не буде.

Виходячи з останньої умови, будь-яка атакуюча ракета буде позиціонуватися як ядерна.

Після старту ракети військово-політичне керівництво відразу ж отримає відповідну інформацію і визначить масштаб дій у відповідь.

За інформацією видання, агресія проти країни визначається як спроба " знищення Росії як держави".

Раніше ми розповідали про те, що російський співак і композитор Олексій Лебединський розповів, як ставиться весь світ до Росії після агресивних дій в Україні.

Він сказав, що "русофобія" полягає саме в боязні російської ненависті, яка поширюється на всіх, хто дійсно любить і переживає за країну.

"І так, Росію дійсно боїться весь світ. Весь світ зараз – русофоб. І не тому, що Росія сильна і прогресивна, а тому, що Росія – мавпа з гранатою. Тому, що в Росії завжди всі гранати знаходяться в руках мавп. Ядерна валіза знаходиться у параноїка і злочинця, ракети і танки під командуванням вічно п'яних солдатів радянського гарту, які вже давно крадуть зброю і продають хрін знає, кому», – зазначив він.

Ми також писали, що глава патріаршої комісії у справах сім'ї РПЦ протоієрей Димитрій (Смирнов) похвалив практику Російської православної церкви освячувати ядерну зброю, назвавши його чудовим винаходом, завдяки якому Росія досі існує.

У коментарі одному з видань Димитрій навіть влаштував екскурс в історію. За його словами, відразу після Другої світової війни прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль нібито умовляв американського президента скинути на 27 великих російських міст такі ж атомні бомби, як на Хіросіму і Нагасакі, щоб знищити країну, однак те, що росіяни встигли зробити ядерну зброю, налякало ворогів.

Нагадаємо, Росія застосувала небезпечну зброю в космосі, США готує відповідь.

Як повідомила Politeka, армія РФ привела в бойову готовність війська в Криму і привезла зброю.

Також Politeka писала, що бойовики Путіна застосували на Донбасі нову зброю.