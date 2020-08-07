В Генеральном штабе Российской Федерации не исключают применения ядерного оружия против противников

Его они обещают использовать «при любой ракетной атаке», передает Politeka.net со ссылкой на официальное издание Минобороны РФ.

Отмечается, что главное условие будет связано с поступлением достоверной информации о запуске баллистических ракет, которые направлены на территорию Российской Федерации или ее союзников. Что же касается самого факта старта, то его зафиксирует система предупреждения о ракетном нападении, однако возможности определить тип их оснащения, ядерные они или нет, не будет.

Исходя из последнего условия, любая атакующая ракета будет позиционироваться как ядерная.

После старта ракеты военно-политическое руководство сразу же получит соответствующую информацию и определит масштаб ответных действий.

По информации издания, агрессия против страны определяется как попытка «уничтожения России как государства».

Ранее мы рассказывали о том, что российский певец и композитор Алексей Лебединский рассказал, как относится весь мир к России после агрессивных действий в Украине.

Он сказал, что «русофобия» заключается именно в боязни российской ненависти, которая распространяется на всех, кто действительно любит и переживает за страну.

«И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас - русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия - обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян. Ядерный чемодан находится у параноика и преступника, ракеты и танки под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает, кому», – отметил он.

Мы также писали, что глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий (Смирнов) похвалил практику Российской православной церкви освящать ядерное оружие, назвав его замечательным изобретением, благодаря которому Россия до сих пор существует.

В комментарии одному из изданий Димитрий даже устроил экскурс в историю. По его словам, сразу после Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль якобы уговаривал американского президента сбросить на 27 крупных российских городов такие же атомные бомбы, как на Хиросиму и Нагасаки, чтобы уничтожить страну, однако то, что россияне успели сделать ядерное оружие, напугало врагов.

Напомним, Россия применила опасное оружие в космосе, США готовит ответ.

Как сообщила Politeka, армия РФ привела в боевую готовность войска в Крыму и привезла оружие.

Также Politeka писала, что боевики Путина применили на Донбассе новое оружие.