Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, якого намагались ліквідувати росіяни

Як повідомляє Politeka, про це написав на своїй сторінці в соцмережі військовий експерт Олексій Арестович.

За його словами, Буданов - це той самий офіцер, на якого грішать росіяни як на командира РДГ ГУР, яка здійснила безпрецедентний вихід на окуповану територію Криму в 2016 році, і в бою знищила командира групи спецпризначенців ФСБ, єфрейтора ВДВ, а також поранила ще декількох інших російських військових "в небувалий прорив після зради".

Військовий експерт наголосив, що росіяни давно намагалися помститися Буданову, зокрема, за інформацією з відкритих джерел, саме його машину підірвали російські агенти в 2019 році.

"Я приблизно уявляю собі ступінь скрипу зубів в Москві - тепер", - написав Арестович.

Він також зазначив, що Буданов - це перший начальник ГУР, який виріс безпосередньо в системі військової розвідки, що означає, що він "глибоко в темі".

"І перший офіцер, який особисто брав участь в близьких бойових зіткненнях з противником - на пістолетних дистанціях. Дуже результативний офіцер", - зазначив Арестович.

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