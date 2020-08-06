Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, которого пытались ликвидировать россияне

Как сообщает Politeka об этом написал на своей странице в соцсети военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, Буданов - это тот самый офицер, на которого грешат россияне как на командира РДГ ГУР, которая осуществила беспрецедентный выход на оккупированную территорию Крыма в 2016 году, и в бою уничтожила командира группы спецназовцев ФСБ, ефрейтора ВДВ, а также ранила еще нескольких других российских военных "в небывалый прорыв после зрады".

Военный эксперт отметил, что россияне давно пытались отомстить Буданову, в частности, по информации из открытых источников, именно его машину взорвали российские агенты в 2019 году.

"Я примерно представляю себе степень скрипа зубов в Москве - теперь", - написал Арестович.

Он также отметил, что Буданов - это первый начальник ГУР, который вырос непосредственно в системе военной разведки, что означает, что он "глубоко в теме".

"И первый офицер, который лично участвовал в близких боевых столкновениях с противником - на пистолетных дистанциях. Очень результативный офицер", - отметил Арестович.

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