Військовий експерт і політичний аналітик Олексій Арестович заявив про війну з РФ, назвавши терміни

На його думку, Росія має намір вести гібридну війну проти Заходу ще як мінімум до 2030 року, при цьому не виключено, що Кремль навіть піде на відкрите військове вторгнення в країни ЄС.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для видання Апостроф.

Він додав, що 2017 рік був куди більш мирним порівняно з початком 2018-го, і маховик буде розкручуватися далі.

"Зараз, коли Путін знову сяде на трон і отримає умовну легітимність на шість років вперед, все буде йти тільки до загострення. Ніякого іншого виходу немає, причому це стосується обох сторін. Ми стрімко, системно і цілеспрямовано просуваємося до серйозного конфлікту світового масштабу між Росією і Заходом. Треба правильно розуміти, що він, по-перше, вже йде, а, по-друге, не прийме форму обміну ядерними ударами", - підкреслив Арестович.

За його словами, це буде низка "специфічних зіткнень, які цілком личать за формою і змістом 21-го століттю".

"Гібридна майже світова війна, по всім колишнім фронтам Холодної війни. І вона (увага!) не закінчиться, поки Росія не знайде форму нової імперії, а Захід не пройде свою кризу. За цей час дуже багато чого станеться, а терміни – це приблизно 2030-2035 рік, не раніше. Будуть періоди дуже жорсткого загострення, наприклад, пряма військова операція в Європі з обох сторін, а будуть періоди, коли війна буде під килимом, будуть душити і цькувати один одного", - резюмував експерт.

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