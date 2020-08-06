Росія на переговорах по Донбасу хоче звузити Києву поле для маневру

Про це у своєму блозі для Цензор пише співголова ГІ "Спільна Справа" Дмитро Снєгирьов, передає Politeka.

Експерт нагадав, що екс-президент Леонід Кравчук після того, як його призначили головою української делегації в Тристоронній контактній групі, заявив про ряд кроків для досягнення миру, які є можливість об'єднати в єдину систему.

Найголовніше, на думку Кравчука, – це домогтися зустрічі "один на один" на рівні української та російської влади.

"Те, що діється на Донбасі, – це рука Кремля. Поки не домовимося з Росією - що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо", - нагадав Снєгирьов слова політика.

Автор вважає, що РФ "розкусила" гру Києва і хоче перехопити ініціативу в нормандському форматі. Зокрема Дмитро Казак натякнув своєю заявою на вихід Росії з Мінського процесу.

"Заява Козака-спроба дипломатичного тиску на Україну. Росія хоче прив'язати всі дії України в нормандському форматі до позиції перших осіб держави-президента або глави МЗС", – переконаний Дмитро Снєгирьов.

Також Експерт вказує на те, що раніше в Мінську під документами ставив свій підпис Леонід Кучма, у якого не було офіційного статусу.

"Тепер Росія хоче звузити нам поле для маневру. Відсікти Єрмака і сконцентруватися на нібито невиконанні Україною взятих зобов'язань в Парижі", – підсумував Снєгирьов.

Politeka писала, що жителі так званої "ДНР" поскаржилися на відпочинок в місцевих курортах, які знаходяться на непідконтрольній Україні території на узбережжі Азовського моря. Серед найпопулярніших курортів виявилися Приморські населені пункти Новоазовськ, Сєдово і Безіменне. За словами жителів Донбасу, відпочинок на цій окупованій території нагадує "курорт суворого режиму" або колонію. На курортах " ДНР " введено комендантську годину, стоять блокпости і в'їзд на пляж здійснюється за списками.

"До війни сюди їхали мами і бабусі з дітьми, пенсіонери – ці курорти вважалися тихими і затишними. Зараз же вибору не залишилося, ті, хто багатший-їдуть в Росію, Крим, переможніше – задовольняються Сєдово і безіменним", – розповіли відпочиваючі.

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За його словами, зараз з Луганська багато хто намагається виїхати хто куди, адже там немає нормального життя.

"Тут, в Росії у мене багато можливостей і перспектив. У мене кар'єра йде вгору, я зустрів свою майбутню дружину і друзів, тому події того року і переїзд сильно змінили моє життя. Звичайно, мені важко від того, що відбувається у мене вдома, і важко усвідомлювати, що це все не скоро закінчиться. Покоління зростає, змінюється, але велика частина хлопців з Донбасу переїжджають хто куди, тому що там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння подальшого майбутнього", – заявив спортсмен.

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