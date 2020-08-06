Россия на переговорах по Донбассу хочет сузить Киеву поле для маневра

Об этом в своем блоге для Цензора пишет сопредседатель ГИ "Спильна Справа" Дмитрий Снегирев, передает Politeka.

Эксперт напомнил, что экс-президент Леонид Кравчук после того, как его назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе, заявил ряде шагов для достижения мира, которые есть возможность объединить в единую систему.

Самое главное, по мнению Кравчука, – это добиться встречи "один на один" на уровне украинских и российских властей.

"То, что творится на Донбассе, – это рука Кремля. Пока не договоримся с Россией - что мы можем, что Россия может, что мы не можем", - напомнил Снегирев слова политика.

Автор считает, что РФ "раскусила" игру Киева и хочет перехватить инициативу в нормандском формате. В частности Дмитрий Казак намекнул своим заявлением на выход России из минского процесса.

"Заявление Козака – попытка дипломатического давления на Украину. Россия хочет привязать все действия Украины в нормандском формате к позиции первых лиц государства – президента или главы МИД", – убежден Дмитрий Снегирев.

Также эксперт указывает на то, что раньше в Минске под документами ставил свою подпись Леонид Кучма, у которого не было официального статуса.

"Теперь Россия хочет сузить нам поле для маневра. Отсечь Ермака и сконцентрироваться на якобы невыполнении Украиной взятых обязательств в Париже", – подытожил Снегирев.

Politeka писала, что жители так называемой "ДНР" пожаловались на отдых в местных курортах, которые находятся на неподконтрольной Украине территории на побережье Азовского моря. Среди самых популярных курортов оказались приморские населенные пункты Новоазовск, Седово и Безыменное. По словам жителей Донбасса, отдых на этой оккупированной территории напоминает "курорт строгого режима" или колонию. На курортах "ДНР" введен комендантский час, стоят блокпосты и въезд на пляж осуществляется по спискам.

"До войны сюда ехали мамы и бабушки с детьми, пенсионеры – эти курорты считались тихими и уютными. Сейчас же выбора не осталось, те, кто побогаче – едут в Россию, Крым, победнее – довольствуются Седово и Безыменным", – рассказали отдыхающие.

Боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Слипенко рассказал о реалиях на оккупированных территориях Донбасса.

По его словам, сейчас из Луганска многие стараются выехать кто куда, ведь там нет нормальной жизни.

"Здесь, в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь. Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома, и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят с Донбасса переезжают кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего", – заявил спортсмен.

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