Місцеві жителі в Криму скаржаться на постійне відключення і низьку якість води

Кримський півострів стрімко пересихає і починає перетворюватися в пустелю. Без води з кожним днем залишаються все нові села в анексованому Криму, а в міста її подають по годинах.

Про те як окупанти задумали боротися з нестачею води розповіли журналісти видання Обозреватель.

Наприклад, село Богданівка в Сімферопольському районі зовсім залишилося без води. Людям воду доставляють два рази на день водовозками. Жителі тут шикуються в довгі черги, серед них-багато пенсіонерів та інвалідів, які змушені тягати відра додому. Крім того, вода смердюча і її можна використовувати лише для поливу.

"Ну, пити таку воду не можна, перші дні її взагалі з листям привозили. Вона смердюча. Ми її використовуємо для унітазу і кип'ятимо, щоб помити посуд", – розповідає мешканка села Катерина Алексєєва.

А в селі Нахімово в Червоногвардійському районі на всіх лише один колодязь з каламутною рідиною, якої з кожним роком стає все менше. У зв'язку з цим жителі їдуть, тут вже багато покинутих будинків і земельних ділянок.

У самому Сімферополі місцеві скаржаться на постійне відключення і низьку якість води.

Страждають від посухи і фермери, цього року вони не зможуть зібрати великий урожай зернових. Сільському господарству не вистачає не тільки води. Грунт стає з кожним роком більш солоним, а це серйозно шкодить насінню.

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