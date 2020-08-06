Після "обнулення" Проблема завершення правління Володимира Путіна була формально знята

Про це у своєму блозі для Оглядач пише російський публіцист Лілія Шевцова, передає Politeka.

Однак, нагадує автор на порядку денному залишилося питання наступника російського президента.

На думку Шевцової, події в Хабаровську варто розглядати як початок руйнування в Росії президентської вертикалі, орієнтованої на тих призначенців, які ворожі об'єкту управління.

"Хабаровськ показав, що за відсутності єдиної опозиції з'являється більш серйозна загроза для Кремля – стихійний протест знизу, який небезпечно придушувати. За стихійним протестом ховатиметься давно принижена регіональна еліта", - переконана публіцист.

Politeka писала, що незважаючи на всі надії Москви, протести в Хабаровську не вщухають вже кілька тижнів. Більш того, все більше людей відкрито висловлюють невдоволення з приводу політики Путіна. Якщо в Кремлі і далі нічого не робитимуть, очікуючи, що все само собою вирішиться, це призведе до незворотних наслідків. Таку думку озвучив відомий російський економіст Михайло Делягін.

Він не виключає, що Хабаровський край в результаті може перейти до складу іншої держави, а географія конфлікту розшириться на інші регіони. Так, на протести проти затримання губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують у вбивстві, виходять жителі не тільки Хабаровська і сусідніх міст, але навіть Москви і Петербурга.

Один з учасників протестів у Хабаровську заявив, що викликає президента РФ Володимира Путіна на бій. Так, житель Хабаровська публічно на камеру заявив, що викликає на поєдинок президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що на це його надихнув командир Росгвардії генерал Віктор Золотов, який раніше викликав на "чоловічу розмову" опозиційного політика Олексія Навального.

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