После "обнуления" Проблема завершения правления Владимира Путина была формально снята

Об этом в своем блоге для Обозревателя пишет российский публицист Лилия Шевцова, передает Politeka.

Однако, напоминает автор на повестке дня остался вопрос преемника российского президента.

По мнению Шевцовой, события в Хабаровске стоит рассматривать как начало разрушения в России президентской вертикали, ориентированной на тех назначенцев, которые враждебны объекту управления.

"Хабаровск показал, что при отсутствии единой оппозиции появляется более серьезная угроза для Кремля – стихийный протест снизу, который опасно подавлять. За стихийным протестом будет прятаться давно униженная региональная элита", – убеждена публицист.

Politeka писала, что несмотря на все надежды Москвы, протесты в Хабаровске не утихают уже несколько недель. Более того, все больше людей открыто выражают недовольство по поводу политики Путина. Если в Кремле и дальше ничего не будут делать, ожидая, что все само собой разрешится, это приведет к необратимым последствиям. Такое мнение озвучил известный российский экономист Михаил Делягин.

Он не исключает, что Хабаровский край в результате может перейти в состав другого государства, а география конфликта расширится на другие регионы. Так, на протесты против задержания губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в убийстве, выходят жители не только Хабаровска и соседних городов, но даже Москвы и Петербурга.

Один из участников протестов в Хабаровске заявил, что вызывает президента РФ Владимира Путина на бой. Так, житель Хабаровска публично на камеру заявил, что вызывает на поединок президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что на это его вдохновил командир Росгвардии генерал Виктор Золотов, который ранее вызвал на "мужской разговор" оппозиционного политика Алексея Навального.

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