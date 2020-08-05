Засуха і катастрофічне обміління водосховищ змушують владу анексованого Криму вдаватися до найнеймовірніших способів домовитися з «небесною канцелярією»

Як повідомляють місцеві ЗМІ, окупаційна влада півострова оголосила конкурс на виконання експериментальних авіаробіт зі штучного виклику опадів. При цьому максимальна сума контракту вказана в розмірі 25,4 млн. рублів.

У червні "глава" Криму Сергій Аксьонов розповідав журналістам, що з Росгідрометом укладено угоду про надання Криму єдиного в Росії спеціального літака для виклику дощів. Цей борт при виявленні грозового фронту буде обстрілювати хмари над півостровом, що дасть додаткові можливості для наповнення водосховищ.

Ініціативу окупантів вже висміяли в мережі.

"Хороші новини для ватної частини кримчан. З Росії вже йдуть ешелони з бубнами. Бубна немає? Візьміть камінь з неба. P. S. боюся, як би у руко*опих окупантів все не закінчилося черговим "ядерним попелом"...» ,- написав у Twitter блогер Մιtαuskαs.

«Дивні люди. Розганяти хмари для проведення парадів навчилися, а зганяти - ні. Може, для залучення дощу треба кожен день парад проводити», «хрін у них вийде! Вони вже навіть на шаманів наїхали і хотіли в дурку посадити!», – іронізують у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що житель Сімферополя розповів, як змінилося життя в Євпаторії за шість років окупації. Він не приховує свого негативного ставлення до росіян, які понаїхали на ПМЖ, скаржачись на їх хамство і свавілля.

Крім того, чоловік з тугою згадує дешеву українську воду, нарікаючи, що зараз тарифи для жителів півострова непідйомні.

Нагадавши, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Як повідомляла Politeka, Поклонська відвідала Крим і поскаржилася на свавілля.

Також Politeka писала, що експерт розповів, чим закінчиться військова операція в Криму.