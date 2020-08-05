Перемир'я на Донбасі пов'язане з ескалацією імперських планів Кремля після "обнулення" Путіна

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков, передає Politeka.

Експерт вважає, що Кремлю необхідна переможна дипломатична війна, щоб з її допомогою заспокоїти виникаючі в Росії хвилювання.

У цих планах, пише Кочетков, Білорусь на першому місці (у зв'язку з майбутніми президентськими виборами), а Україна – на другому, однак це ненадовго.

"Якщо якимось дивом переможе Тихановська, то її, користуючись недосвідченістю, почнуть заганяти під Росію так, як це зараз відбувається з Володимиром Зеленським. У будь – якому з цих варіантів у фіналі союзна держава з Путіним на чолі", - попереджає політолог.

У зв'язку з цим, автор вважає, що Кремль з "обнуленим" президентом Володимиром Путіним готовий діяти цинічніше і рішучіше.

"Якщо Білорусь скотиться до Росії, то щодо України підуть в хід найжорсткіші сценарії. Аж до ескалації на фронті", – підсумував Олександр Кочетков.

Politeka повідомляла, що Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало перекидання з Росії озброєння і військової техніки на тимчасово окуповані території Донбасу. Як повідомляється на сайті оборонного відомства, на Донбас прибуло не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і до 30 вантажівок.

Зокрема, вантажні авто перевозили боєприпаси, Паливно-мастильні матеріали та інше військове майно.

"Зокрема, минулого тижня в з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькими зброєю, боєприпасами і військовим майном і близько 1 тисячі тонн пального", – сказано в повідомленні відомства.

Жителі так званої "ДНР" поскаржилися на відпочинок в місцевих курортах, які знаходяться на непідконтрольній Україні території на узбережжі Азовського моря.

Серед найпопулярніших курортів виявилися Приморські населені пункти Новоазовськ, Сєдово і Безіменне. За словами жителів Донбасу, відпочинок на цій окупованій території нагадує "курорт суворого режиму" або колонію.

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