Кремль готов действовать на Донбассе еще циничнее

Перемирие на Донбассе связано с эскалацией имперских планов Кремля после "обнуления" Путина

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический аналитик Александр Кочетков, передает Politeka.

Эксперт считает, что Кремлю необходима победная дипломатическая война, чтоб с ее помощью успокоить возникающие в России волнения.

В этих планах, пишет Кочетков, Беларусь на первом месте (в связи с предстоящими президентскими выборами), а Украина – на втором, однако это ненадолго.

"Если каким-то чудом победит Тихановская, то ее, пользуясь неопытностью, начнут загонять под Россию так, как это сейчас происходит с Владимиром Зеленским. В любом из этих вариантов в финале союзное государство с Путиным во главе", – предупреждает политолог.

В связи с этим, автор считает, что Кремль с "обнуленным" президентом Владимиром Путиным готов действовать циничнее и решительнее.

"Если Беларусь скатится к России, то в отношении Украины пойдут в ход самые жесткие сценарии. Вплоть до эскалации на фронте", – подытожил Александр Кочетков.

Politeka сообщала, что Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало переброску из России вооружения и военной техники на временно оккупированные территории Донбасса. Как сообщается на сайте оборонного ведомства, на Донбасс прибыло не менее 10 единиц боевой бронированной техники и до 30 грузовиков.

В частности, грузовые авто перевозили боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество.

"В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлен менее 10 единиц боевой бронированное техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковыми оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего", – сказано в сообщении ведомства.

Жители так называемой "ДНР" пожаловались на отдых в местных курортах, которые находятся на неподконтрольной Украине территории на побережье Азовского моря.

Среди самых популярных курортов оказались приморские населенные пункты Новоазовск, Седово и Безыменное. По словам жителей Донбасса, отдых на этой оккупированной территории напоминает "курорт строгого режима" или колонию.

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