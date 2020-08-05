Кримчани все частіше скаржаться на нестерпні умови життя в «рідній гавані»

Черговий крик душі жителя Сімферополя опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Свою розповідь він почав з того, що «Крим вже не той, що при Україні», а десятки росіян, котрі приїхали на ПМЖ, повернулися назад у РФ, оскільки не зуміли тут заробити, та ще й санкції не всім до душі.

Він радить не плутати Євпаторію з Ялтою і Сімферополем. Якщо в двох останніх містах роблять хоч щось, то Євпаторія за останні шість років змінилася в гіршу сторону.

"Набережну Терешкової понівечили, дороги пекельні... Хвалитися нічим. Євпаторія потопає в смітті, зате плюнути нікуди, потрапиш в розкішні авто, через пробки пересуватися по Євпаторії краще пішки! Під кожним вікном євпаторійців тепер десятки машин незаконно паркуються, ті, хто понаїхав на ПМЖ, постійно вирубують дерева, дихати нічим. Вони лізуть битися і кричать "Крим наш!"»,- описує принади курортного міста автор.

При цьому він з тугою згадує майже безкоштовну воду з України, яку Крим перестав отримувати після анексії. В результаті тарифи на воду для місцевих жителів стали просто непідйомними.

За його словами, всі дороги на заході півострова розбиті, життєвого простору для кримчан вже зовсім не залишилося. Що вже говорити про гостей…

Чоловік нарікає на те, що до місцевих лікарень не потрапити, бо талон дістати неможливо. Однак ті ж доктори приймають у приватних клініках за величезні гроші.

«Дипломи кримських вузів не визнають навіть у РФ. Немає Ощадбанку, Пошти Росії, багатьох російських банків немає, немає жодного офіційного російського оператора в Криму. Тільки дилери. Роботи немає зовсім! Крим не гумовий!», - підкреслив житель столиці півострова.

Нагадавши, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

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