Крымчане все чаще жалуются на невыносимые условия жизни в «родной гавани»

Очередной крик души жителя Симферополя опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Свой рассказ он начал с того, что «Крым уже не тот, что при Украине», а десятки понаехавших на ПМЖ россиян, вернулись обратно в РФ, поскольку не сумели тут заработать, да еще и санкции не всем по душе.

Он советует не путать Евпаторию с Ялтой и Симферополем. Если в двух последних городах делают хоть что-то, то Евпатория за последние шесть лет изменилась в худшую сторону.

«Набережную Терешковой изуродовали, дороги адские… Хвастаться нечем. Евпатория утопает в мусоре, зато плюнуть некуда, попадешь в роскошные авто, из-за пробок передвигаться по Евпатории лучше пешком! Под каждым окном евпаторийцев теперь десятки машин незаконно паркуются, понаехавшие на ПМЖ постоянно вырубают деревья, дышать нечем. Они лезут драться и кричат «Крым наш!»», – описывает прелести курортного города автор.

При этом он с тоской вспоминает почти бесплатную воду с Украины, которую Крым перестал получать после аннексии. В результате тарифы на воду для местных жителей стали просто неподъемными.

По его словам, все дороги на западе полуострова разбиты, жизненного пространства для крымчан уже совсем не осталось. Что уже говорить о гостях…

Мужчина сетует на то, что в местные больницы не попасть, потому что талон достать невозможно. Однако те же доктора принимают в частных клиниках за огромные деньги.

«Дипломы крымских ВУЗов не признают даже в РФ. Нет Сбербанка, Почты России, многих российских банков нет, нет ни одного официального российского оператора в Крыму. Только дилеры. Работы нет совсем! Крым не резиновый!», – подчеркнул житель столицы полуострова.

Напомним, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Как сообщала Politeka, Поклонская посетила Крым и пожаловалась на беспредел.

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