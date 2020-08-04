В Росії священики нарівні з медиками стали на бій з китайським вірусом

У зв'язку з цим їх навіть забезпечили захисними костюмами, повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За інформацією журналістів, Російська православна церква та Асоціація волонтерських центрів передали 10 тисяч засобів індивідуального захисту від коронавіруса в єпархії РПЦ.

Крім цього, синодальний відділ з благодійності відправив у 28 єпархій 550 повних захисних комплектів, призначених для священиків, які відвідують пацієнтів з коронавірусом на дому та в лікарнях для здійснення церковних обрядів.

На такий широкий жест російських церковників вже з'явилася реакція.

Так, блогер під ніком Մιtαuskαs у своєму Twitter не забув висміяти «прогрес» Росії, протиставивши їй Естонію.

«В Естонії в рамках студентського проекту Solaride розробляють автомобіль, що пересувається на сонячній енергії. У жовтні 2021 року естонські студенти планують взяти на ньому участь в австралійському ралі працюючих від Сонця авто. А тим часом в країні великих проривів…», – написав він, опублікувавши скрін новини та фото священика в захисному костюмі.

Користувачі не змогли пройти повз такий очевидний троллінг.

«Схоже на святу інквізицію», «Так на все ж воля божа, не угодно боженці, щоб послідовники його поганий пластик на собі носили, створений дияволом. Це дещо віддаляє святих отців від царства небесного», «Нова каста - ковідні священики?», – іронізують в коментарях.

Раніше ми писали про те, що в Нью-Йорку священик РПЦ політав над містом з молитвою проти китайського вірусу.

Нагадаємо, головний космонавт Росії осоромився заявою про приватизацію Місяця.

Як повідомляла Politeka, скандальний Кіт виставив на посміховисько Путіна в прямому ефірі.

Також Politeka писала, що російський священик оскандалився заявою про ядерну зброю.