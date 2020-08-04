Російський письменник Дмитро Биков дав прогноз щодо наступника президента РФ Володимира Путіна

За його словами, наступником президента Росії Володимира Путіна може стати людина, яка ще більше буде налаштований на ведення воєнних конфліктів.

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю журналісту Євгену Кисельову в його авторській програмі на телеканалі Прямий.

Биков припустив, що незабаром Росію очікують серйозні, образливі і травматичні приниження".

"Починаючи з Олімпіади, цього буде більше. І це дуже прикро. Люди, які радіють санкціям, вони мені зовсім не зрозумілі. А люди, які з іншого боку зубожіють – це теж досить вибуховий шар. І я дуже боюся, що до 24 року Путін приведе до влади не скажу, нациста, але людину, яка не буде його переслідувати постфактум. Це може бути хто-небудь із середовища радикальних націоналістів. Загалом, це буде людина, на тлі якої Путін буде викликати посмішку розчулення", - додав поет.

Він зазначив, що до влади в РФ можуть прийти люди, які будуть орієнтувати на велику війну, а через це россіни можуть втратити свою країну.

"Так що, мені здається, можуть прийти люди, орієнтовані на велику війну. І от як би нам тоді не втратити країну в цілому. Тому що вони будуть правити, звичайно, недовго, але дуже криваво. І тут вже дійсно розбіжаться все, що встигне втекти, вимре все, що не встигне. А що буде з Росією після цього – можна згадати, що було в історії, коли такі люди брали владу. Іноді м'яко, іноді жорстко, але закінчувалося це завжди погано. Погодьтеся, що середовище до цього розташовує – середовище депресивне", - резюмував поет.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.