Российский писатель Дмитрий Быков дал прогноз по преемнику президента РФ Владимира Путина

По его словам, преемником президента России Владимира Путина может стать человек, который еще больше будет настроен на ведение военных конфликтов.

Об этом он рассказал 2018 года в интервью журналисту Евгению Киселеву в его авторской программе на телеканале Прямой.

Быков допустил, что в скором времени Россию ожидают "серьезные, обидные и травматичные унижения".

"Начиная с Олимпиады, этого будет больше. И это очень обидно. Люди, которые радуются санкциям, они мне совершенно не понятны. А люди, которые с другой стороны нищают – это тоже довольно взрывчатый слой. И я очень боюсь, что к 24 году Путин приведет к власти не скажу, нациста, но человека, который не будет его преследовать постфактум. Это может быть кто-то либо из среды радикальных националистов. В общем, это будет человек, на фоне которого Путин будет вызывать улыбку и умиления", - добавил поэт.

Он отметил, что к власти в РФ могут прийти люди, которые будут ориентировать на большую войну, а из-за это россине могут потерять свою страну.

"Так что, мне кажется, могут прийти люди, ориентированные на большую войну. И вот как бы нам тогда не потерять страну в целом. Потому что они будут править, конечно, недолго, но очень кроваво. И тут уже действительно разбежится все, что успеет убежать, вымрет все, что не успеет. А что будет с Россией после этого – можно вспомнить, что было уже в истории, когда такие люди брали власть. Иногда мягко, иногда жестко, но кончалось это всегда плохо. Согласитесь, что среда к этому располагает – среда депрессивная", - резюмировал поэт.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.