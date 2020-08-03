Один з учасників протестів у Хабаровську заявив, що викликає президента РФ Володимира Путіна на бій
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Український діалог".
Так, житель Хабаровська публічно на камеру заявив, що викликає на поєдинок президента РФ Володимира Путіна і наголосив, що на це його надихнув командир Росгвардіі генерал Віктор Золотов, який раніше викликав на "чоловічу розмову" опозиційного політика Олексія Навального.
За словами учасника акції протесту в Хабаровську, він викликає Путіна на поєдинок "як бандит бандита" і закликав російського лідера не залучати силовиків. Чоловік розповів, що в 2003 році був засуджений до позбавлення свободи і відбув покарання за злочин, якого, за його словами, він не скоював. Цим, як наголосив учасник протестів, Путін "знищив його як особистість".
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Він зазначив, що відбував покарання у тюрмі лише за те, що відмовився стати агентом ФСБ.
"Я знищу його цими самими руками, але без ФСБ, без правопорушних органів... Ти і я - давай так", - звернувся активіст до президента РФ.
Під час своєї емоційної промови він також неодноразово називав російського лідера "с*чонком".
"Ну що, с*чонок, зустрінемось?" - завершив своє звернення до Путіна учасник хабаровських протестів.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про створення нової республіки в РФ: "росіяни починають самі...".
Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.