Чоловік звернувся до Путіна "як бандит до бандита"

Один з учасників протестів у Хабаровську заявив, що викликає президента РФ Володимира Путіна на бій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Український діалог".

Так, житель Хабаровська публічно на камеру заявив, що викликає на поєдинок президента РФ Володимира Путіна і наголосив, що на це його надихнув командир Росгвардіі генерал Віктор Золотов, який раніше викликав на "чоловічу розмову" опозиційного політика Олексія Навального.

За словами учасника акції протесту в Хабаровську, він викликає Путіна на поєдинок "як бандит бандита" і закликав російського лідера не залучати силовиків. Чоловік розповів, що в 2003 році був засуджений до позбавлення свободи і відбув покарання за злочин, якого, за його словами, він не скоював. Цим, як наголосив учасник протестів, Путін "знищив його як особистість".

Він зазначив, що відбував покарання у тюрмі лише за те, що відмовився стати агентом ФСБ.

"Я знищу його цими самими руками, але без ФСБ, без правопорушних органів... Ти і я - давай так", - звернувся активіст до президента РФ.

Під час своєї емоційної промови він також неодноразово називав російського лідера "с*чонком".

"Ну що, с*чонок, зустрінемось?" - завершив своє звернення до Путіна учасник хабаровських протестів.

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