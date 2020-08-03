Кримськотатарський журналіст і громадський діяч Айдер Муждабаєв озвучений план Росії щодо знищення кримських татар

За його словами, Росія поставила собі завдання вижити з анексованого Криму якомога більше кримських татар.

Про це він заявив 2019 року Обозревателю.

"Кінцева мета окупантів – щоб максимальна кількість кримських татар виїхала з Криму. Цю мету вони переслідують ще з першої анексії 1783 року. Вони знижують відсоток кримськотатарського населення – чим нижче, тим краще. Це один процес, він не переривається кілька століть. Зараз Росія займається тим, що залякують людей, виставляють їх терористами без будь-яких доказів – без зброї, вибухівки, взагалі без нічого", – заявив журналіст.

На думку Муждабаева, поки в Криму є кримські татари, росіяни не можуть сказати, що це їх земля:

"Це ключовий момент, через що все відбувається, тому що головна легенда полягає в російській сакральності Криму – вона і для Путіна, і для більшості росіян".

Кримськотатарський активіст зазначив, що раніше Кремль подібним чином тероризував Чечню.

"Оголосили всіх чеченців терористами, здійснювали замість них теракти і звинувачували чеченців в цьому, а потім домоглися того, що Захід заплющив очі на переслідування чеченського народу. Вони ж це саме хочуть в Криму. Єдине, що їх зупиняє – їх легенда про те, що Крим приєднався мирно і там все повинно бути тихо… Вони б вже давно там підірвали що-небудь і звинуватили кримських татар. Але я думаю, прийде час, і вони зможуть перейти цю грань", – резюмував Муждабаєв.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.