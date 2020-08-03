Крымскотатарский журналист и общественный деятель Айдер Муждабаев озвучен план России по истреблению крымских татар

По его словам, Россия поставила себе задачу выжить из аннексированного Крыма как можно больше крымских татар.

Об этом он заявил 2019 года в Обозревателе.

"Конечная цель оккупантов – чтобы максимальное число крымских татар выехало из Крыма. Эту цель они преследуют еще с первой аннексии 1783 года. Они снижают процент крымскотатарского населения – чем ниже, тем лучше. Это один процесс, он не прерывается несколько веков. Сейчас Россия занимаются тем, что запугивают людей, выставляют их террористами без каких-либо доказательств – без оружия, взрывчатки, вообще без ничего", – заявил журналист.

По мнению Муждабаева, пока в Крыму есть крымские татары, русские не могут сказать, что это их земля:

"Это ключевой момент, из-за чего все происходит, потому что главная легенда состоит в русской сакральности Крыма – она и для Путина такая, и для большинства россиян".

Крымскотатарский активист отметил, что ранее Кремль подобным образом терроризировал Чечню.

"Объявили всех чеченцев террористами, совершали вместо них теракты и обвиняли чеченцев в этом, а потом добились того, что Запад закрыл глаза на преследования чеченского народа. Они этого же хотят в Крыму. Единственное, что их останавливает – их легенда о том, что Крым присоединился мирно и там все должно быть тихо… Они бы уже давно там взорвали что-нибудь и обвинили крымских татар. Но я думаю, придет время, и они и эту грань смогут перейти", – заключил Муждабаев.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.