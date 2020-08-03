Кремль в зв'язку з ситуацією в Білорусі сам себе загнав у кут
Таку думку в ефірі Ехо Москви висловив журналіст Матвій Ганапольський, передає Politeka.
За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив те, що не робив раніше: переніс в публічну площину непривабливі моменти відносин Росії і Білорусі.
А Росія, вважає Ганапольський, сама себе загнала в кут тим, що не визнає наявності у неї приватних військових компаній.
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"Лукашенко не просто переніс в публічну площину, але зробив скандал зі звинуваченнями. Незалежно від того, що зараз говорить Кремль, це такий ляпас. Кремль обороняється, у нього немає ешелонів, у нього є тільки один ешелон. Кремль сам себе загнав у кут, оскільки не визнає існування ПВК ", - пояснив експерт.
На думку Ганапольского, це - досить слабка лінія оборони.
"У Лукашенко - зброя, боєприпаси, військова форма, якісь карти ... А Путін розігрує" солсберецкіх ". Вони кажуть:" безпідставно затримали російських громадян ", безпідставно?", - задає риторичні питання Матвій Ганапольський.
Politeka писала, що нинішня ситуація в Білорусі нагадує скандал, що стався нещодавно в Чехії. Про це пише американська журналістка Ксенія Кирилова. Автор нагадала, що скандал цей почався зі звинувачень Москви в спробах отруєння рицином муніципальних чиновників Праги, а закінчився, як повідомлялося, анонімним помилковим доносом одного дипломата на іншого. Щось подібне, передбачає Кирилова, могло статися і в Білорусі.
Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка сняться з виборів. Таким чином політик відреагував на те, що відбувається в країні.
За словами Жириновського, Лукашенко пора провести "красиві" вибори, знявши свою кандидатуру.
"Влада - це надовго. Доріжка, літаки, почесна варта, і все кланяються ... Це найстрашніший наркотик. Лукашенко не може відірватися ... Олександр Григорович, відірвіться ви ... І проведіть красиві вибори, знявши свою кандидатуру з виборів» , - заявив Жириновський.
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