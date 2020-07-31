В ОРДЛО приїхала комісія з Росії

Бойовики під час оголошеного на Донбасі перемир'я влаштували у свох рядах ротацію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Главком".

Так, під час брифінгу в Києві речник пресслужби Міністерства оборони України Максим Праут повідомив, що незаконні збройні формування Російської Федерації на Донбасі в умовах перемир'я проводять ротацію своїх підрозділів поблизу лінії зіткнення. За даними Міноборони України, контролює процес ротації бойовиків комісія Восьмої армії Південного військового округу РФ.

Спікер Міноборони наголосив, що відповідні дані отримали у Головному управлінні розвідки.

"Командування оперативної угруповання російських окупаційних військ в умовах введеного режиму припинення вогню проводить ротацію підрозділів у прилеглих до контактної лінії районах", - сказав Праут.

Він також наголосив, що комісії Восьмої армії Південного військового округу РФ приймають командні посади новоприбулими кадровими російськими офіцерами, перевіряють стан обліку озброєння та військової техніки внутрішніми комісіями частин і підрозділів, займаються усуненням недоліків, виявлених протягом липня комісіями російських Міноборони, Генштабу і Південного військового округу ЗС РФ.

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