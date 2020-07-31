Затримання бойовиків в Білорусі РФ поставило у вкрай незручне становище

Про це пише на своєму сайті блогер Злий одесит, передає Politeka.

Автор пояснює це тим, що перед Москвою стоїть складне завдання. Крім того, що доводиться якось пояснювати присутність бойовиків у "братній" Білорусі, так ще є побоювання того, що найманці заговорять і розкажуть багато такого, про що широкій публіці знати не слід.

"Для Кремля життєво важливо якомога швидше витягнути своїх диверсантів з Білорусі. Адже з часом, незважаючи на підготовку, полонені починають давати свідчення", – вважає Злий одесит.

А небезпечно це для Росії не тільки тому, що вони можуть розповісти, з якою метою закинуті в Білорусь, але й тому, що бойовики можуть бути замішані в злочинах Росії в тих державах, де присутня ПВК “Вагнер”.

Тому, впевнений блогер, Кремлю дуже невигідно, щоб міжнародні слідчі органи звернули увагу на цих затриманих.

"Росії вкрай не вигідно, щоб міжнародні слідчі органи звернули увагу на цих затриманих, які можуть стати свідками не тільки у справі про проваленому в РБ переворот, але і опинитися на лаві міжнародного суду", – резюмував Злий одесит.

Politeka повідомляла, що Олександр Лукашенко і подумати раніше не міг, що білоруси вийдуть протестувати проти нього. Таку думку у своєму блозі на Браузері озвучив журналіст і публіцист Віталій Порников.

Проте, вважає автор, таке прийшло у голову президенту РФ Володимиру Путіну, цим і пояснюється наявність вагнеровцев в Мінську.

"Путін хоче пов'язати Лукашенко кров'ю - як хотів у 2014 році пов'язати кров'ю Януковича", – переконаний Портников, подкремляя свої слова тим, що в свій час Київ теж був напонен порадниками та агентами з Росії.

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