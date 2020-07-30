Основна проблема Олександра Лукашенка – його ж політичні помилки

Таку думку у своєму блозі на сайті Гордон озвучив американський політтехнолог Віталій Шкляров, повідомляє Politeka.

Експерт відзначає, що за час правління білоруського лідера виросло молоде покоління, яке вже не боїться репресій, а ті, кого лякали раніше, вже втомилися боятися.

"Втрачати стало нічого. Білоруси просто втомилися боятися, вони не готові до пропозиції ще п'ять років переживати арешти, затримання, звільнення і загрози, які стали настільки буденною частиною життя простих білорусів, що вони втратили страх перед цим", – пояснив Віталій Шкляров.

Також експерт звернув увагу на те, що інформаційні технології призвели до значних зрушень у білоруському суспільстві, у зв'язку з чим велике число білорусів вже не хоче чергові п'ять років жити в умовах застою і несправедливості.

Тому, продовжив Шкляров, в цій країні в наявності цікава ситуація: Лукашенко і силовий апарат показують ефективність, немає навіть натяків на втрату керованості країною. Однак, з іншого боку, дуже багато білорусів нелояльні і не хочуть жити за старими правилами.

Політолог, нагадавши про велику кількість акцій протесту в різних містах Білорусі, зазначає при цьому, що Лукашенко не збирається віддавати владу без бою.

"Мало хто вірить, що цього разу вибори не стануть фальсифікувати. Витоки соціології показують, що рейтинг президента коливається в межах 30–40%. Це небагато, але достатньо для утримання влади", – повідомив Віталій Шкляров.

Тому, констатує автор, у тих білорусів, які візьмуть участь у голосуванні, не буде іншого виходу, окрім як виходити на вулиці для мирної захисту своїх голосів.

"В мирному характері білорусів – і слабкість, і їх сила. Найголовніший результат цієї кампанії вже досягнуто: суспільство прагне змін і готові за них боротися і далі", – резюмував Віталій Шкляров.

Politeka повідомляла, що по всій Білорусі відбувається масова перекидання військ. Повідомляється, що екстрено перекидаються внутрішні війська, а також десантники і прикордонників для того, щоб посилити прикриття кордонів з Росією. Також надійшла інформація про те, що в країні будуть більш ретельно перевіряти учасників масових зібрань.

Крім того, ходять наполегливі чутки, що вже сьогодні, 30 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір оголосити про надзвичайний стан і відкласти вибори президента країни.

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