Основная проблема Александра Лукашенко – его же политические ошибки

Такое мнение в своем блоге на сайте Гордон озвучил американский политтехнолог Виталий Шкляров, сообщает Politeka.

Эксперт отмечает, что за время правления белорусского лидера выросло молодое поколение, которое уже не боится репрессий, а те, кого пугали раньше, уже устали бояться.

"Терять стало нечего. Белорусы попросту устали бояться, они не готовы к предложению еще пять лет переживать аресты, задержания, увольнения и угрозы, которые стали настолько обыденной частью жизни простых белорусов, что они утратили страх перед этим", – объяснил Виталий Шкляров.

Также эксперт обратил внимание на то, что информационные технологии привели к значительным сдвигам в белорусском обществе, в связи с чем большое число белорусов уже не хочет очередные пять лет жить в условиях застоя и несправедливости.

Поэтому, продолжил Шкляров, в этой стране налицо интересная ситуация: Лукашенко и силовой аппарат показывают эффективность, нет даже намеков на потерю управляемости страной. Однако, с другой стороны, слишком много белорусов нелояльны и не хотят жить по старым правилам.

Политолог, напомнив о большом количестве акций протеста в разных городах Беларуси, отмечает при этом, что Лукашенко не собирается отдавать власть без боя.

"Мало кто верит, что в этот раз выборы не станут фальсифицировать. Утечки социологии показывают, что рейтинг президента колеблется в пределах 30–40%. Это немного, но достаточно для удержания власти", – сообщил Виталий Шкляров.

Поэтому, констатирует автор, у тех белорусов, которые примут участие в голосовании, не будет другого выхода, кроме как выходить на улицы для мирной защиты своих голосов.

"В мирном характере белорусов – и их слабость, и их сила. Самый главный результат этой кампании уже достигнут: общество жаждет перемен и готово за них бороться и дальше", – подытожил Виталий Шкляров.

Politeka сообщала, что по всей Беларуси происходит массовая переброска войск. Сообщается, что экстренно перебрасываются внутренние войска, а также десантники и пограничников для того, чтобы усилить прикрытие границ с Россией. Также поступила информация о том, что в стране будут более тщательно проверять участников массовых собраний.

Кроме того, ходят упорные слухи, что уже сегодня, 30 июля президент Беларуси Александр Лукашенко намерен объявить о чрезвычайном положении и отложить выборы президента страны.

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