Массовое задержание бойцов ГРУ РФ на территории чужой страны и без открытия огня говорит о профессиональной непригодности сотрудников российских спецслужб

Как передает Politeka, такое мнение высказал блогер "Фашик Донецкий" на своем Telegram-канале.

"У РФ вообще все печально. В принципе, можно считать, что сегодня ГРУ РФ официально стало цирковой структурой, потому что такой зашквар будет реально круче Скрипачей", - пишет блогер.

Он отметил, что задержание российских боевиков происходило без открытия огня и без каких-либо потерь.

"Честно, не помню, чтобы ГРУшников задерживали на территории чужой страны в таком количестве, без выстрелов и потерь. Среди спецслужб подобный провал считается минимум позором, максимум - подтверждением профнепригодность в глазах коллег из цивилизованного мира", - уверен блогер.

Кроме того, на фоне резонансного задержания российских боевиков в Беларуси он предсказывал довольно непростые времена как Лукашенко, так и Зеленскому.

"В связи с абсолютной топ-новостью сегодняшнего дня и задержанием макак из РФ в Беларуси, действующий президенты Украины и Беларуси... Садятся на шпагаты. Каждый на свой", - написал блогер.

Он объяснил это тем, что теперь Зеленский не сможет не требовать на уровне МИД выдачи боевиков, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛДНР", потому что требовать - "угробить рейтинг в ноль".

Лукашенко тем временем, по прогнозам блогера, не может отказать Украине, однако и не хочет портить отношения с РФ.

Напомним, в Беларусь завезли из РФ более двух сотен боевиков, кадры: "Приехали с целью...".

Также Politeka писала, что в Украине хотят выдачи задержанных в Минске боевиков РФ: "Если воевали на Донбассе, нужно...".

Как ранее сообщала Politeka, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".