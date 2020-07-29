Українська влада повинна вимагати видати затриманих в Білорусі російських бойовиків, які причетні до участі в бойових діях на боці "ЛДНР" на Донбасі

Як передає Politeka, таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло КЛімкін на своїй сторінці в соцмережі.

Він зазначив, що Мінську затримали російських бойовиків з приватної військової компанії Вагнера.

"Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами - це хай Лукашенко з'ясовує та контролює. Але в мережі вже є їхні прізвища, я б швиденько їх перевірив, чи не воювали вони на Донбасі, і якщо так, то вимагав би негайної видачі в Україну", - зазначив Климкін.

На думку політика, російським бойовикам, які воювали на боці "ЛДНР", потрібно організувати в Україні "показовий судовий процес". Крім того, як наголосив Клімкін, Україні в подальшому було б кого обмінювати на своїх політичних в'язнів та заручників.

Як відомо, під Мінськом затримали 32 російських бойовиків, які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів.

ЗМІ оприлюднили список затриманих осіб. Вже є інформація, що троє з них причетні до бандформувань "ЛДНР". Їхні прізвища є в базі "Миротворцю". Зокрема, це бійці батальйону Захара Прилепіна в ОРДЛО, в тому числі і співробітники особистої охорони.

Нагадаємо, в Білорусі заявили про прибуття на територію країни більше 200 бойовиків.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".