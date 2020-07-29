Украинская власть должна требовать выдать задержанных в Беларуси российских боевиков, которые причастны к участию в боевых действиях на стороне "ЛДНР" на Донбассе

Как передает Politeka, такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети.

Он отметил, что в Минске задержали российских боевиков из частной военной компании Вагнера.

"Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами - это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали ли они на Донбассе, и если да, то требовал бы немедленной выдачи в Украину", - отметил Климкин.

По мнению политика, российским боевикам, которые воевали на стороне "ЛДНР", нужно организовать в Украине "показательный судебный процесс". Кроме того, как отметил Климкин, Украине в дальнейшем было бы кого обменивать на своих политических заключенных и заложников.

Как известно, под Минском задержали 32 российских боевиков, которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов.

СМИ обнародовали список задержанных лиц. Уже есть информация, что трое из них причастны к бандформированиям "ЛДНР". Их фамилии есть в базе "Миротворца". В частности, это бойцы батальона Захара Прилепина в ОРДЛО, в том числе и сотрудники личной охраны.

Напомним, в Беларуси заявили о прибытии на территорию страны более 200 боевиков.

Как сообщала Politeka, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".