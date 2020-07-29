У Білорусі заявили про затримання 32 бойовиків під Мінськом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на білоруські ЗМІ.

"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні.

Про якісь подробиці затримання не повідомляється. Також невідомо, про яку приватну військову компанію йде мова.

Прессекретар Слідчого комітету Сергій Кабакович заявив, що "все буде по офіційних каналах". Тим часом в пресслужбах комітетів державної безпеки і Міністерства внутрішніх справ на дзвінки не відповідають.

Як відомо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що готовий задіяти регулярні підрозділи армії для розгону масових протестів у країні.

"Коли мені довелося визначатися, які Збройні Сили нам треба, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в Збройних Силах. На всяк випадок. Бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до Збройних Сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США", - заявив Лукашенко.

При цьому президент Білорусі наголосив, що, на його думку, всі війни та теракти починаються з протестів і "майданів", тому він готовий розганяти їх силовими методами у разі необхідності.

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