В Беларуси заявили о задержании 32 боевиков под Минском
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на белорусские СМИ.
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении.
О каких-либо подробностях задержания не сообщается. Также неизвестно, о какой частной военной компании идет речь.
Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что "все будет по официальным каналам". Тем временем в пресс-службах комитетов государственной безопасности и Министерства внутренних дел на звонки не отвечают.
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Как известно, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что готов задействовать регулярные подразделения армии для разгона массовых протестов в стране.
"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Желательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - заявил Лукашенко.
При этом президент Беларуси подчеркнул, что, по его мнению, все войны и теракты начинаются с протестов и "майданов", поэтому он готов разгонять их силовыми методами в случае необходимости.
Напомним, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".
Как сообщала Politeka, Украина начала "мочить" Беларусь санкциями: за что поплатился Лукашенко.
Также Politeka писала, что Лукашенко переплюнул Путина с новой сумасшедшей выходкой в разгар эпидемии.