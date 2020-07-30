Журналіст Айдер Муждабаєв вказав на особливість психології російського суспільства

За його словами, сучасна Росія, як і раніше, живе за принципом первісного племені, російської селянської громади, що пояснює поведінку РФ у багатьох сферах.

Цю думку він озвучив 2018 року в інтерв'ю сайту "Апостроф".

"Є дуже хороша книга пітерського професора Валерія Возгріна "Історія кримських татар". Досить прочитати передмову до неї, щоб все зрозуміти про Росію. Росія живе за принципом первісного племені, російської селянської громади. Вона нітрохи не змінилася. Так, вона стала багатшою, вони стали носити західні речі, гаджети в руках, але психологія залишилася та ж сама", – заявив він.



Муждабаєв пояснив, що психологія селянської громади, за версією Возгріна, полягає в тому, що мораль у відношенні інших "не діє взагалі".

"Ось це "ми взяли Крим незаконно, але ми його не віддамо" – саме така мораль. Щодо українців мораль не діє. Сирійці – не люди, ми на них просто відчуваємо зброю. Українці – це взагалі хто такі? Як покійний Табаков говорив, це ж "убогі люди", – пояснив журналіст психологію росіян.

Він підкреслив, що ключовою особливістю даної громади є також те, що в ній вождь має абсолютну владу – він карає і милує.

"Чому вони люблять Сталіна, Івана Грозного? Тому що ті мали сакральну силу над людьми, їм не потрібен був суд, вони просто на очах рвали. Але є один нюанс: у цьому племені вождь повинен постійно щось приносити в печеру, повинен їх годувати якоюсь свіжою здобиччю. І поки Путін їм все приносить – і моральне задоволення, і матеріальний. Росіяни разожрались, вони нормально живуть, досі багатшими за українців, незважаючи на всі санкції", – резюмував Муждабаєв.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.