Журналист Айдер Муждабаев указал на особенность психологии российского общества

По его словам, современная Россия по-прежнему живет по принципу первобытного племени, русской крестьянской общины, что объясняет поведение РФ во многих сферах.

Данное мнение он озвучил 2018 года в интервью сайту "Апостроф".

"Есть очень хорошая книга питерского профессора Валерия Возгрина "История крымских татар". Достаточно прочитать предисловие к ней, чтобы все понять про Россию. Россия живет по принципу первобытного племени, русской крестьянской общины. Она ничуть не изменилась. Да, она стала богаче, они стали носить западные вещи, гаджеты в руках, но психология осталась та же самая", – заявил он.



Муждабаев пояснил, что психология крестьянской общины, по версии Возгрина, заключается в том, что мораль в отношении других "не действует вообще".

"Вот это "мы взяли Крым незаконно, но мы вам его не отдадим" – как раз такая мораль. В отношении украинцев мораль не действует. Сирийцы – не люди, мы на них просто испытываем оружие. Украинцы – это вообще кто такие? Как покойный Табаков говорил, это же "убогие люди", – пояснил журналист психологию россиян.

Он подчеркнул, что ключевой особенностью данной общины также является то, что в ней вождь имеет абсолютную власть – он казнит и милует.

"Почему они любят Сталина, Ивана Грозного? Потому что те имели сакральную силу над людьми, им не нужен был суд, они просто на глазах рвали. Но есть один нюанс: в этом племени вождь должен постоянно что-то приносить в пещеру, должен их кормить какой-то свежей добычей. И пока Путин им все приносит – и моральное удовлетворение, и материальное. Русские разожрались, они нормально живут, до сих пор богаче украинцев, несмотря на все санкции", – заключил Муждабаев.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.