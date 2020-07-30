Колишній "політконсультант" влади невизнаної "ДНР" Роман Манекін назвав причину вторгнення РФ на Донбас

Як передає Politeka.net, точку зору на яке приходить в невизнаних республіках він висловив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, владі РФ наплювати на населення "Л/ДНР", де відбувається бардак.



"Москва проблеми населення Донецька в дрібний мікроскоп не бачить - це правда! Тому що незначна територія… Для АП "республіки" - важіль тиску на Україну! У цій якості задумувалося Сурковим", - заявив росіянин.

Також він підкреслив, що "влада ДНР" отримує накази від Кремля.

"Вони готові вдавати з себе "важіль" за умови, що їм дозволяється грабувати населення. А москвичі просто не зважають на те, що вони, ці "МММ-щики, витворяють з населенням, як його грабують, фактично знищують край", - обурився він.

Раніше колишній ватажок бойовиків Ігор Гиркін висловився про те, що відбувається на Донбасі.

За його словами, життя жителів Донбасу тільки погіршилася з приходом "російського світу".





Також ми повідомляли, що колишній командир батальйону" бойовиків Олександр Ходаковський фактично зізнався у злочинах на Донбасі.

За його словами, так звані "ополченці" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей займаються не стільки "захисту мирних громадян від фашистів-бандерівців", скільки вбивствами, пограбуваннями, розбоєм та насильством щодо місцевого населення.

Нагадаємо, під Донецьком ліквідували подільника Мотороли.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.