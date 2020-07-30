Бывший "политконсультант" властей непризнанной "ДНР" Роман Манекин назвал причину вторжения РФ на Донбасс
Как передает Politeka.net, точку зрения на приходящее в непризнанных республиках он выразил на своей страничке в Facebook.
По его словам, властям РФ наплевать на население "Л/ДНР", где происходит бардак.
"Москва проблемы населения Донецка в мелкий микроскоп не видит - это правда! Потому что ничтожная территория… Для АП "республики" - рычаг давления на Украину! В этом качестве задумывались Сурковым", - заявил россиянин.
Также он подчеркнул, что "власти ДНР" курируются Кремлем.
"Они готовы изображать из себя "рычаг" при условии, что им позволяется грабить население. А москвичи просто не оглядываются на то, что они, эти "МММ"-щики, вытворяют с населением, как его грабят, фактически уничтожают край.", - возмутился он.
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Ранее бывший главарь боевиков Игорь Стрелков-Гиркин высказался о происходящем на Донбассе.
По его словам, жизнь жителей Донбасса только ухудшилась с приходом "русского мира".
Также мы сообщали, что бывший командир "батальона" боевиков Александр Ходаковский фактически признался в преступлениях на Донбассе.
По его словам, так называемые "ополченцы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей занимаются не столько "защитой мирных граждан от фашистов-бандеровцев", сколько убийствами, грабежом, разбоем и насилием в отношении местного населения.
Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.