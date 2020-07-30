Російський письменник Захар Прилепін, який воював за терористичну "ДНР", виправдав вбивства українців на Донбасі

Зокрема, він заявив, що вбивства тисяч українців на Донбасі стали іспитом для входження цього регіону до складу Росії в майбутньому.

Цинічне виправдання військової агресії Кремля проти України Прилепін озвучив 2019 року під час зустрічі з читачами у Мхаті, передає Обозреватель.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що де-факто названі території вже стали російськими.

"Знищення українців на Донбасі - ось такий складний іспит, щоб потрапити в Росію. Болісний, через смерть, вбивство, через приниження. Ось люди його тягнуть на собі", – висловився бойовик.

Більш того, він заявив, що Донбас нібито не мине абхазький сценарій, а потім Москва і зовсім "приєднає його до себе, як Крим.

"Мабуть, цей варіант найбільш ймовірний сценарій, абхазький. Одного разу це, звичайно, напевно завершиться, коли рейтинг просяде у чергового або чинного імператора. І він, щоб зробити всім радість, скаже: "От я приєдную всіх і одноразово". Я заспокоюю себе тим, що вже зараз це Росія. Там російська освіта, економіка, університети, все там російське", – резюмував терорист Прилєпін.

Також раніше повідомлялося, що Захар Прилєпін озвучив страшилку про Майдан в Росії, порівнюючи РФ з гей-парадом. Так, він заявив, що не хоче бачити біля керма РФ людей, для яких "кримська перемога і донбаське стояння було часом ганьби.

Нагадаємо, скандальний Прилепін захотів врятувати президента України з Києва.

Як повідомляла Politeka, терориста Прилєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.

Також Politeka писала, що терорист Прилепін "відібрав" у України вишиванки.