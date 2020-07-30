Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", оправдал убийства украинцев на Донбассе

В частности, он заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил 2019 года во время встречи с читателями во МХАТе, передает Обозреватель.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими.

"Уничтожение украинцев на Донбассе - вот такой сложный экзамен, чтобы попасть в Россию. Мучительный, через смерть, убийство, через унижение. Вот люди его тащат на себе", – высказался боевик.

Более того, он заявил, что Донбасс якобы не минует абхазский сценарий, а затем Москва и вовсе "присоединит" его к себе, как Крым.

"Наверное, этот вариант наиболее вероятный сценарий, абхазский. Однажды это, конечно, наверное завершится, когда рейтинг просядет у очередного или действующего императора. И он, чтобы сделать всем радость, скажет: "Я вот присоединяю всех и одноразово". Я успокаиваю себя тем, что уже сейчас это Россия. Там российское образование, экономика, университеты, все там российское", – подытожил террорист Прилепин.

Также ранее сообщалось, что Захар Прилепин озвучил страшилку о Майдане в России, сравнивая РФ с гей-парадом. Так, он заявил, что не хочет видеть у руля РФ людей, для которых "крымская победа и донбасское стояние являлось временем позора.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.