Масове затримання бійців ГРУ РФ на території чужої країни та без відкриття вогню говорить про професійну непридатність співробітників російських спецслужб

Як передає Politeka, таку думку висловив блогер "Фашик Донецький" на своєму Telegram-каналі.

"У РФ взагалі все сумно. В принципі, можна вважати, що сьогодні ГРУ РФ офіційно стало цирковою структурою, бо такий зашквар буде реально крутішим за Скрипалів", - пише блогер.

Він наголосив, що затримання російських бойовиків відбувалось без відкриття вогню та без жодних втрат.

"Чесно, не пам'ятаю, щоб ГРУшників затримували на території чужої країни в такій кількості, без пострілів і втрат. Серед спецслужб подібний провал вважається мінімум ганьбою, максимум - підтвердженням профнепридатність в очах колег з цивілізованого світу", - впевнений блогер.

Крім того, на тлі резонансного затримання російських бойовиків у Білорусі він пророкував досить непрості часи як Лукашенку, так і Зеленському.

"У зв'язку із абсолютною топ-новиною сьогоднішнього дня і затриманням макак з РФ в Білорусі, чинний президенти України і Білорусі... Сідають на шпагати. Кожен на свій", - написав блогер.

Він пояснив це тим, що тепер Зеленський не зможе не вимагати на рівні МЗС видачі бойовиків, які брали участь у бойових діях на Донбасі на боці "ЛДНР", тому що не вимагати - "угробити рейтинг в нуль".

Лукашенко тим часом, за прогнозами блогера, не може відмовити Україні, однак і не хоче псувати відносини з РФ.

Нагадаємо, у Білорусь завезли з РФ більше двох сотень бойовиків, кадри: "Приїхали з метою...".

Також Politeka писала, що в Україні хочуть видачі затриманих у Мінську бойовиків РФ: "Якщо воювали на Донбасі, потрібно...".

Як раніше повідомляла Politeka, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".