Український письменник і художник Лесь Подерв'янський розповів про роль президента РФ Володимира Путіна у процвітанні України

Письменник зробив висновки, що Україна зобов'язана президенту Російської Федерації злетом національної свідомості і незалежністю.

Таку думку він висловив 2018 року в інтерв'ю на телеканалі ATR.

"Кому українці зобов'язані незалежністю, всі ці останні роки злетом національної свідомості, ось цим Томосом? Всім цим ми зобов'язані йому, тільки одній людині – Путіну. Не нам, а Путіну, він все це замутив", - сказав він.

На думку Подерв'янського, якщо б президент Росії не почав агресію проти України в 2014 році, наша держава стала б великою областю "кацапстана".

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський висловився про українське суспільство. За його словами, головною відмінністю українців від інших народів світу - є дивовижна схильність до самоорганізації.

За його словами, українці навіть не потребують держави. Точніше, прекрасно можуть без неї жити. Тому держава в українців зразок природного прагнення "щоб було, як у всіх".

"Це було видно на Майдані, де одразу ж виникла залізна організація по горизонталі. Те ж саме — батальйони, які зуміли відбити атаки агресорів на сході. Ось ця Запорізька Січ, яка проживе без начальства, без держави, сама по собі, в цьому і є унікальність нашої країни і її сила. У нас саме народ є елітою. А те, що називає себе нею, — просто г***о", - резюмував він.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.