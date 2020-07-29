Украинский писатель и художник Лесь Подервянский рассказал о роли президента РФ Владимира Путина в процветании Украины

Писатель сделал выводы, что Украина обязана президенту Российской Федерации взлетом национального сознания и независимостью.

Такое мнение он высказал 2018 года в интервью на телеканале ATR.

"Кому украинцы обязаны независимостью, все эти последние годы взлетом национального сознания, вот этому Томосу? Всем этим мы обязаны ему, только одному человеку – Путину. Не нам, а Путину, он все это замутил", - сказал он.

По мнению Подервянского, если бы президент России не начал агрессию против Украины в 2014 году, наше государство стало бы большой областью "кацапстана".

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский высказался об украинском обществе. По его словам, главным отличием украинцев от других народов мира есть удивительная склонность к самоорганизации.

По его словам, украинцы даже не нуждаются в государстве. Точнее, прекрасно могут без него жить. Поэтому государство у украинцев вроде природного стремления "щоб було, як у всіх".

"Это было видно на Майдане, где сразу же возникла железная организация по горизонтали. То же самое — батальоны, которые сумели отбить атаки агрессоров на востоке. Вот эта Запорожская Сечь, которая проживет без начальства, без державы, сама по себе, в этом и есть уникальность нашей страны и ее сила. У нас именно народ является элитой. А то, что себя ею называет, — просто г***о", - резюмировал он.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.