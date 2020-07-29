Російська влада знаходить гроші на безглузді паради, але не може оплатити лікування дитини

Про це у своєму блозі для Ехо Москви пише рссийский політик Леонід Гозман, інформує Politeka.

Автор нагадав історію про дочки військовослужбовця, якій необхідна екстрена операція на серці. Відомо, що батько півторарічної дівчинки – військовослужбовець, проходить службу на Кавказі, мати дитини не працює.

Повідомляється, що дівчинці вже зробили дві операції, необхідна третя, інакше дитина може померти в будь-який момент. Однак, у сім'ї немає на це грошей. У зв'язку з тим, що операцію треба робити в Німеччині, сім'я дитини просить небайдужих надати посильну допомогу, щоб врятувати життя дитині.

Політик особливо акцентує увагу на тому, що батько дівчинки - військовий, тобто "солдат вітчизни". І влада, якій він служить з ризиком для життя, нічого не робить для нього.

"У них є гроші на все. На безглузді паради, на розгін хмар для цих парадів, охорону начальства, ці паради приймає. На допомогу Венесуелі, на храм Збройних Сил, на мультфільми про ракети. Але немає грошей, щоб врятувати дитину свого солдата", – дивується Леонід Гозман.

Politeka повідомляла, що український журналіст Айдер Муждабаєв критично висловився про жителів Росії. Зокрема, він назвав сучасних росіян "жителями російської рейху" і звинуватив у подвійних стандартах і аморальності.

Також він дорікнув народ Росії в тому, що вони не вважають злочинами підлий захоплення українських територій і знущання над політв'язнями у своїх в'язницях, однак докоряють Захід за покарання, спрямовані проти окупаційної політики Кремля.

Українці більше не плекають ілюзій по відношенню до росіян і війни на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю Саші Сотнику висловив відомий журналіст Айдер Муждабаєв. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця. Він упевнений, що після того, як в Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки, ймовірність початку великої війни зберігається і навіть посилюється.

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