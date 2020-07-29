Российская власть находит деньги на бессмысленные парады, но не может оплатить лечение ребенка

Об этом в своем блоге для Эхо Москвы пишет рссийский политик Леонид Гозман, информирует Politeka.

Автор напомнил историю о дочери военнослужащего, которой необходима экстренная операция на сердце. Известно, что отец полуторалетней малышки – военнослужащий, службу проходит на Кавказе, мать ребенка не работает.

Сообщается, что девочке уже сделали две операции, необходима третья, иначе ребенок может умереть в любой момент. Однако, у семьи нет на это денег. В связи с тем, что операцию надо делать в Германии, семья ребенка просит неравнодушных оказать посильную помощь, чтобы спасти жизнь малышке.

Политик особо акцентирует внимание на том, что отец девочки - военный, то есть "солдат отечества". И власть, которой он служит с риском для жизни, ничего не делает для него.

"У них есть деньги на все. На бессмысленные парады, на разгон туч для этих парадов, охрану начальства, эти парады принимающее. На помощь Венесуэле, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата", – недоумевает Леонид Гозман.

Politeka сообщала, что украинский журналист Айдер Муждабаев критично высказался о жителях России. В частности, он назвал современных россиян "жителями русского рейха" и обвинил в двойных стандартах и безнравственности.

Также он упрекнул народ России в том, что они не считают преступлениями подлый захват украинских территорий и издевательства над политзаключенными в своих тюрьмах, однако укоряют Запад за наказания, направленные против оккупационной политики Кремля.

Украинцы больше не питают иллюзий по отношении к россиянам и войне на Донбассе.

Такое мнение в интервью Саше Сотнику высказал известный журналист Айдер Муждабаев. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца. Он уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки, вероятность начала большой войны сохраняется и даже усиливается.

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