Российский поэт Дмитрий Быков дал прогноз по судьбе аннексированного Крыма

В частности, он считает, что аннексированный РФ полуостров Крым больше не вернется Украине. По его мнению, даже если Крым вернется в Украину - его прежнего не будет, ведь он себя плохо чувствует и фактически загублен.

Соответствующее заявление было сделано в 2017 году интервью журналисту Евгению Киселеву в его авторской программе на телеканале "Прямой".

"Нет (Крым не вернется в Украину. - прим.ред). Даже если Крым и вернется в Украину – это будет не то. Он и при Украине очень плохо себя чувствовал. И, конечно, она не сумела с ним справиться. И, конечно, "Артек", например, был при Украине фактически загублен. Этот педофильский скандал чудовищный, который связан с януковичевскими всякими темными делами, – это было кошмар. Я не понимал, как это возможно. Но после всего, что произошло, я боюсь, что прежнего Крыма не будет. Как будет – я не берусь предполагать", - сказал он.

При этом, поэт признался, что ностальгирует по Крыму, ведь пока не желает ехать туда из-за российской аннексии.

"Я себя утешаю тем, что, скажем, русская эмиграция 20 годов тоже много куда не могла поехать. И я сделал из этого стимул. Наверное, надо как-то учиться делать из этого стену. У меня был такой стишок: "Весь год мы мучительно пашем. И я не свозил себя в Крым. Пока он останется нашим – он, верное, не будет моим". Боюсь, что не будет. Что поделать? Есть места, куда не вернешься никогда. Потому что прежнего Крыма не будет. И надо как-то учиться", - резюмировал Быков.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.