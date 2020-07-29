Український журналіст Айдер Муждабаєв критично висловився про жителів Росії

Зокрема, він назвав сучасних росіян "жителями російської рейху" і звинуватив у подвійних стандартах і аморальності.

Таку заяву він зробив 2018 року, передає видання Обозреватель.

Також він дорікнув народ Росії в тому, що вони не вважають злочинами підле захоплення українських територій і знущання над політв'язнями у своїх в'язницях, однак докоряють Захід за покарання, спрямоване проти окупаційної політики Кремля.

"Ах як чудово влаштувалися жителі російської рейху. Як анексувати Крим і Донбас — для них немає жодних законів, є "право сильного", беззаконня. А як втрачати нафтогазові гроші на фінансових санкціях — так де ж ви, "міжнародні правові норми"? Як садити і мучити до смерті ні в чому не винних громадян іншої країни — так це "російська весна", "боротьба з екстремізмом". А коли чують відчайдушні заклики боротися за життя жертв рейху будь-якою ціною — так це "нецивілізованність", "заклики до війни", — пише журналіст.

Крім того, він запевнив росіян у тому, що їм, як і німецьким нацистам у роки Другої світової війни, не вдасться уникнути розплати за скоєне ними зло і мільйони покалічених доль. Також Муждабаєв порівняв населення Російської Федерації з охоронцями концтаборів, які наживаються на чужому горі.

"І життя, і історія розставить всіх по місцях. Ваше "життя поза війни" найбільше нагадує корпоративи охоронців Аушвіца. Ви повинні розуміти одне. За всі ваші маленькі радості, отримані за рахунок чужих життів, зламаних доль, доведеться платити. І з кожною хвилиною чужих страждань ви самі ставите собі цінник", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.