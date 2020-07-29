Украинский журналист Айдер Муждабаев критично высказался о жителях России

В частности, он назвал современных россиян "жителями русского рейха" и обвинил в двойных стандартах и безнравственности.

Такое заявление он сделал 2018 года, передает издание Обозреватель.

Также он упрекнул народ России в том, что они не считают преступлениями подлый захват украинских территорий и издевательства над политзаключенными в своих тюрьмах, однако укоряют Запад за наказания, направленные против оккупационной политики Кремля.

"Ах как чудно устроились жители русского рейха. Как аннексировать Крым и Донбасс — для них нет никаких законов, есть "право сильного", беспредел. А как терять нефтегазовые деньги на финансовых санкциях — так где же вы, "международные правовые нормы"? Как сажать и мучить до смерти ни в чем не повинных граждан другой страны — так это "русская весна", "борьба с экстремизмом". А когда слышат отчаянные призывы бороться за жизнь жертв рейха любой ценой — так это "нецивилизованность", "призывы к войне", — пишет журналист.

Кроме того, он заверил россиян в том, что им, как и немецким нацистам в годы Второй мировой войны, не удастся избежать расплаты за совершенное ими зло и миллионы искалеченных судеб. Также Муждабаев сравнил население Российской Федерации с охранниками концлагерей, наживающихся на чужом горе.

"И жизнь, и история расставят всех по местам. Ваша "жизнь вне войны" больше всего напоминает корпоративы охранников Аушвица. Вы должны понимать одно. За все ваши маленькие радости, полученные за счет чужих жизней, переломанных судеб, придется платить. И с каждой минутой чужих страданий вы сами поднимаете себе ценник", — подытожил журналист.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.