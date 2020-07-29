Люди "прозріли", з'ясувавши для себе, що Росія їх "послала"

Багато жителів "Л/ДНР" хочуть повернення невизнаних територій до складу України

Про це в статті для Апострофа заявив журналіст Денис Казанський, повідомляє Politeka.

За його словами, він особисто знайомий з людьми, які очікують реінтеграції до складу України.

"Багато чекають Україну не тому, що патріоти, а тому що хочуть жити в країні, де є суди, банківська система, ходять поїзди", – пояснив Казанський.

Журналіст переконаний в тому, що є на підконтрольних територіях такі люди, які "прозріли", з'ясувавши для себе, що Росія їх "послала" і до складу своєї держави ці землі ніколи не включить.

"Людям залишається вибір – жити в "банановій республіці" або в Україні", – вважає Денис Казанський.

Також експерт вказав на основну, на його думку, проблему досягнення миру на Донбасі.

"Проблема не в тому, що Україна не хоче домовлятися, а в тому, що Росія не хоче брати наші умови. Зараз ми бачимо продовження спроб змусити Київ визнати ДНР і ЛНР", – резюмував Денис Казанський.

Politeka писала, що в окупованому Донецьку почав руйнуватися міст. Так, блогер "Фашик Донецький" зазначив, що в окупованому місті з боку вулиці Університетської до парку відпочинку ім. Щербакова веде пішохідний міст. Він підкреслив, що цей міст є другим входом в парк відпочинку, тому навіть під час війни на ньому є рух людей.

Однак станом на сьогоднішній день міст знаходиться у вкрай поганому стані, а окупаційна влада не поспішає його ремонтувати.

На Донеччині вбили 16-річного українця. Про страшному злочині, яке відбулося в 2014 році, нагадав екс-депутат Борислав Береза.

"Його звали Стьопа Чубенко. Він був молодим хлопцем, у якого все життя було попереду. Він був воротарем молодіжної футбольної команди "Авангард" з Краматорська. Грав у КВК, писав вірші. Був щирим патріотом. Любив Україну. А в 2014 році сепары затримали його за синьо-жовту стрічку. Звинуватили, що він член ПС, катували, а коли він відмовився рити окопи - стратили", - пригадав колишній нардеп.

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