Російський поет Дмитро Биков дав прогноз щодо долі анексованого Криму

Зокрема, він вважає, що аннексований РФ півострів Крим більше не повернеться Україні. На його думку, навіть якщо Крим повернеться в Україну - його колишнього не буде, адже він себе погано почуває і фактично занапащений.

Відповідну заяву було зроблено в 2017 році інтерв'ю журналісту Євгену Кисельову в його авторській програмі на телеканалі "Прямий".

"Ні (Крим не повернеться в Україну. - прим.ред). Навіть якщо Крим і повернеться в Україну – це буде не те. Він і при Україні дуже погано себе почував. І, звичайно, вона не зуміла з ним впоратися. І, звичайно, "Артек", наприклад, був при Україні фактично занапащений. Цей педофільський скандал жахливий, який пов'язаний з януковичевськими всілякими темними справами, – це був кошмар. Я не розумів, як це можливо. Але після всього, що сталося, я боюся, що колишнього Криму не буде. Як буде – я не беруся передбачати", - сказав він.

При цьому, поет зізнався, що ностальгує за Кримом, адже поки не бажає їхати туди через російську анексію.

"Я себе втішаю тим, що, скажімо, російська еміграція 20 років теж багато куди не могла поїхати. І я зробив з цього стимул. Напевно, треба якось вчитися робити з цього стіну. У мене був такий віршик: "Весь рік ми болісно оремо. І я не взяв себе в Крим. Поки він залишиться нашим – він, мабуть, не буде моїм". Боюся, що не буде. Що поробиш? Є місця, куди не повернешся ніколи. Тому що колишнього Криму не буде. І треба якось вчитися", - резюмував Биків.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.