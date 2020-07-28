Російські власті почали застосовувати в Хабаровську випробувані методи подавлени бунту

Про це у своєму блозі на сайті Корреспондент заявив російський політик і журналіст Дмитро Гудков, інформує Politeka.

Експерт порівняв дії влади в обох випадках придушення народного гніву і прийшов до висновку, що Кремль діє за старим шаблоном.

Так, наприклад, за участь в мітингах оштрафовані Артем Мізків і депутат облдуми від КПРФ Сергій Ільїн.

Члена Листівки Дениса Ібрагімова закрили в готелі на "карантин", а на інших представників Листівки і штабів Наумова, Навального і Нізовцева здійснені напади.

Крім того, в Хабаровський край направили "видного діяча Партії Зростання Сергія Шнурова і вже лунають звичні меседжі про "згубний вплив" Держдепу.

"Все по класиці: одних залякати, інших – купити. Розділяй і володарюй. Поки ще приміряються, але скоро відріжуть, не в перший раз. Все так, як було на Болотній", – попереджає Дмитро Гудков.

У зв'язку з цим, експерт попереджає Хабаровськ від недопущення класичних помилок, допущених російською опозицією під час протестів на Болотній.

"Головне – триматися разом і відстоювати своїх, інакше – поразка", – резюмував Гудков.

Politeka повідомляла, що протести в Хабаровську не принесуть належного результату, оскільки люди мітингують під "неправильними" гаслами. Про це заявив український блогер Аnti-colorados.

На його думку, єдине гасло, яке реально зміг би змінити ситуацію, – це вихід регіону зі складу Росії.

Мітинги в російському Хабаровську будуть мати потенціал тільки в одному випадку. Своєю думкою російський опозиційний політик Юрій Медовар.

"Потрібно врахувати, що в Хабаровську – інший народ. На Далекий Схід відправляли в посилання, там нормальні люди. Там мужики, це не московська інтелігенція, яка впадає пластиковими стаканчиками. Там мужики серйозні. Мужик сказав – мужик зробив. Вони будуть стояти. І не дай Бог, якщо їх почнуть розганяти. Це погано скінчиться", - заявив Медовар.

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